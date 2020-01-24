Тренер Алиева: молился, чтобы Дмитрий откатал чисто, благодарен ему

Тренер Евгений Рукавицын, работающий с российским фигуристом Дмитрием Алиевым, прокомментировал победу своего воспитанника на чемпионате Европы в Граце (Австрия).



«Я счастлив, молился и хотел, чтобы он откатал чисто, чтобы все элементы были исполнены. Я этого дождался, за это благодарен ему, я счастлив. Ничего нового мы специально под этот прокат не придумывали — была правильная подготовка, выбрана правильная позиция по тренировкам в Граце. Конечно, Дима также сам правильно выбрал настрой под свой конкретный стартовый номер», — приводит слова Рукавицына ТАСС.

По сумме короткой и произвольной программ Алиев получил от судей оценку 272,89 балла. Второе место занял ещё один российский фигурист Артур Даниелян (246.74). На третью ступень пьедестала почёта поднялся представитель Грузии Морис Квителашвили (246.71). Александр Самарин выступил неудачно. По сумме двух прокатов он занял лишь 10-е место, набрав 220,43 балла.