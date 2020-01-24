Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер Алиева: молился, чтобы Дмитрий откатал чисто, благодарен ему

Тренер Алиева: молился, чтобы Дмитрий откатал чисто, благодарен ему
Другие / Фигурное катание 0

Тренер Евгений Рукавицын, работающий с российским фигуристом Дмитрием Алиевым, прокомментировал победу своего воспитанника на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

«Я счастлив, молился и хотел, чтобы он откатал чисто, чтобы все элементы были исполнены. Я этого дождался, за это благодарен ему, я счастлив. Ничего нового мы специально под этот прокат не придумывали — была правильная подготовка, выбрана правильная позиция по тренировкам в Граце. Конечно, Дима также сам правильно выбрал настрой под свой конкретный стартовый номер», — приводит слова Рукавицына ТАСС.

По сумме короткой и произвольной программ Алиев получил от судей оценку 272,89 балла. Второе место занял ещё один российский фигурист Артур Даниелян (246.74). На третью ступень пьедестала почёта поднялся представитель Грузии Морис Квителашвили (246.71). Александр Самарин выступил неудачно. По сумме двух прокатов он занял лишь 10-е место, набрав 220,43 балла.

Алиев стал первым россиянином после Плющенко, которому удалось выиграть чемпионат Европы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020