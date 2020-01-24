Тарасова — о Щербаковой: хорошенькая, как ангел
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила прокат 15-летней Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы в Граце. Российская спортсменка с чистым прокатом всего 0,32 балла уступила личному рекорду. Судьи поставили ей оценку — 77,95.
«У неё скорость вращения в прыжке колоссальная. Отталкивание абсолютно точное, всё вовремя. Сильнейшая спортсменка, сильнейшая! Хорошенькая, как ангел. Аня слышит мельчайшие детали музыки. Слышит их и воспроизводит», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в короткой программе на чемпионате Европы. Лучший результат показала Алёна Косторная, второй стала Щербакова, третьей – Александра Трусова.
«Это было божественно». Тарасова оценила прокат Косторной в короткой программе на ЧЕ
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