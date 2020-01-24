Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли ЧЕ-2020 среди спортивных пар

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат Европы в Граце (Австрия) в парном катании. Бойкова и Козловский безошибочно выполнили как короткую, так и произвольную программы. Александра и Дмитрий побили мировой рекорд в короткой программе (82,34) и показали второй результат в истории в произвольной (152,24). По сумме двух программ до лучшего достижения в мире им не хватило 0,26 балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили оба прыжковых элемента, но по сумме двух программ сумели обойти Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац, Австрия

Спортивные пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 234,58

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 208,64

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 206,53