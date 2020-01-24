Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли ЧЕ-2020 среди спортивных пар

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли ЧЕ-2020 среди спортивных пар
Другие / Фигурное катание 0

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат Европы в Граце (Австрия) в парном катании. Бойкова и Козловский безошибочно выполнили как короткую, так и произвольную программы. Александра и Дмитрий побили мировой рекорд в короткой программе (82,34) и показали второй результат в истории в произвольной (152,24). По сумме двух программ до лучшего достижения в мире им не хватило 0,26 балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили оба прыжковых элемента, но по сумме двух программ сумели обойти Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац, Австрия
Спортивные пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 234,58
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 208,64
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 206,53

Фигурное катание. ЧЕ-2020. Грац, Австрия
Спортивные пары. Произвольная программа
24 января 2020, пятница. 21:00 МСК
Окончено
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020