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Туктамышева объяснила, почему не комментирует женские соревнования на чемпионате Европы

Туктамышева объяснила, почему не комментирует женские соревнования на чемпионате Европы
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не стала бы комментировать женские соревнования на чемпионате Европы, если бы ей предоставили такую возможность. Турнир проходит в Граце (Австрия).

«На этом чемпионате я комментировала только мужчин, хотя журналисты почему-то стали писать, что буду работать на всех эфирах, кроме женского турнира. Но нет.

Мне предложили комментировать только мужское катание. Но если бы речь пошла и про женское, я бы точно отказалась. Я действующая спортсменка. Как бы я комментировала выступление своих соперниц?» — цитирует Елизавету Туктамышеву «Комсомольская правда».

Напомним, в соревнованиях у женщин после короткой программы лидирует россиянка Алёна Косторная.

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