Туктамышева объяснила, почему не комментирует женские соревнования на чемпионате Европы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не стала бы комментировать женские соревнования на чемпионате Европы, если бы ей предоставили такую возможность. Турнир проходит в Граце (Австрия).

«На этом чемпионате я комментировала только мужчин, хотя журналисты почему-то стали писать, что буду работать на всех эфирах, кроме женского турнира. Но нет.

Мне предложили комментировать только мужское катание. Но если бы речь пошла и про женское, я бы точно отказалась. Я действующая спортсменка. Как бы я комментировала выступление своих соперниц?» — цитирует Елизавету Туктамышеву «Комсомольская правда».

Напомним, в соревнованиях у женщин после короткой программы лидирует россиянка Алёна Косторная.