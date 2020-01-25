Синицина и Кацалапов вернули в Россию золото ЧЕ в танцах на льду спустя 7 лет

Российские фигуристы Виктория Синицина/Никита Кацалапов вернули в Россию золото чемпионата Европы спустя 7 лет.

В 2013 году сильнейшими на континенте были Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Тогда Кацалапов в паре с Еленой Ильиных стал серебряным призёром. В 2014-м чемпионат Европы выиграли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, а затем в течение пяти лет в Старом Свете не было равных французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

На чемпионате Европы 2020 года в Граце (Австрия) Синицина и Кацалапов по сумме двух программ выиграли у Пападакис и Сизерона 0,14 балла. Россияне уступили французам 0,05 в ритмическом танце и выиграли 0,19 в произвольном.

Бронзовыми призёрами стали российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин.