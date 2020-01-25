Синицина и Кацалапов вернули в Россию золото ЧЕ в танцах на льду спустя 7 лет
Российские фигуристы Виктория Синицина/Никита Кацалапов вернули в Россию золото чемпионата Европы спустя 7 лет.
В 2013 году сильнейшими на континенте были Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Тогда Кацалапов в паре с Еленой Ильиных стал серебряным призёром. В 2014-м чемпионат Европы выиграли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, а затем в течение пяти лет в Старом Свете не было равных французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.
На чемпионате Европы 2020 года в Граце (Австрия) Синицина и Кацалапов по сумме двух программ выиграли у Пападакис и Сизерона 0,14 балла. Россияне уступили французам 0,05 в ритмическом танце и выиграли 0,19 в произвольном.
Бронзовыми призёрами стали российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин.
Синицина и Кацалапов обыграли непобедимых французов! Есть видео гениального проката. LIVE
Пападакис и Сизерон проиграли, а на церемонии награждения всё равно попытались встать на верхнюю ступень.
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