Пападакис и Сизерон — о поражении от Синициной и Кацалапова: мы не можем всегда выигрывать

Французская фигуристка Габриэлла Пападакис, выступающая в танцевальном дуэте с Гийомом Сизероном, поделилась эмоциями после поражения от российской пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Французы, побеждавшие на континентальном первенстве пять лет подряд, уступили россиянам 0,14 балла.

«Знали, что идём очень близко, и понимали, что у нас нет права на ошибки. Однако пару ошибок мы всё же допустили. Но мы счастливы, что выступили здесь. Это был наш седьмой чемпионат Европы. На пяти из них мы выиграли. Но мы не можем всегда выигрывать. Сегодня мы принимаем этот результат, для нас это будет уроком. Продолжим работать дальше», — передаёт слова Пападакис корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.