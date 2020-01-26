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Щербакова: произвольная программа получилась немного скомканной

Щербакова: произвольная программа получилась немного скомканной
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свой прокат в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце. Судейская оценка в 159,81 балла позволила ей завоевать серебряную медаль соревнований. Во время проката Щербакова допустила падение при выполнении четверного луца.

«Эмоции от проката очень смешанные. Я не очень хорошо начала. Хотелось бы по ходу проката набирать обороты, а получилось немного скомканно.

Падение связано с тем, что прыжок был на усталости. Возможно, я чувствовала себя не так уверенно физически. Может, после праздников немного не восстановилась. Обидно, конечно, могла бы и побороться за эти прыжки.

Сегодня нервничала даже меньше, чем вчера. Это для меня редкость. Обычно перед произвольной я сильнее волнуюсь. Нервничала меньше, но сил немного не хватило.

Есть ли в планах мировой рекорд? В планах откатать свои программы идеально, а дальше уже посмотрим», — передаёт слова Щербковой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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