Произвольный прокат новой чемпионки Европы Алёны Косторной. Видео
Победительница финала Гран-при текущего сезона Алёна Косторная стала лучшей и на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в Граце (Австрия).
Косторная уверенно выиграла короткую программу, опередив ближайшую преследовательницу Анну Щербакову на 7 баллов. Этого запаса прочности хватило Алёне, чтобы сохранить лидерство и по сумме двух выступлений, несмотря на второе место в произвольном прокате.
Косторная безупречно исполнила два тройных акселя, один из них в каскаде с двойным тулупом, но ближе к окончанию проката неожиданно упала с тройного лутца. Также судьи нашли небольшие помарки в двух каскадах из тройных прыжков.
Видео произвольной программы Алёны Косторной доступно на сайте Первого канала.
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