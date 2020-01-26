Российские фигуристы повторили рекорд СССР по числу медалей на чемпионате Европы

Российские фигуристы на континентальном первенстве в Граце (Австрия) завоевали 10 наград различной пробы и повторили достижение по количеству медалей, выигранных на одном чемпионате Европы.



Ранее собрать 10 медалей удавалось сборным СССР в 1986 (2-4-4) и 1987 (3-4-3) годах. Кроме того, награды во всех четырёх видах россияне выиграли впервые за 14 лет.



Чемпионами Европы стали спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночники Дмитрий Алиев и Алёна Косторная.



Серебряные медали завоевали спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов и одиночники Артур Даниелян и Анна Щербакова.



Бронзовые награды получили спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова в одиночном выступлении.