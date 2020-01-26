Российские фигуристы повторили рекорд СССР по числу медалей на чемпионате Европы

Российские фигуристы на континентальном первенстве в Граце (Австрия) завоевали 10 наград различной пробы и повторили достижение по количеству медалей, выигранных на одном чемпионате Европы.
Ранее собрать 10 медалей удавалось сборным СССР в 1986 (2-4-4) и 1987 (3-4-3) годах. Кроме того, награды во всех четырёх видах россияне выиграли впервые за 14 лет.
Чемпионами Европы стали спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночники Дмитрий Алиев и Алёна Косторная.
Серебряные медали завоевали спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов и одиночники Артур Даниелян и Анна Щербакова.
Бронзовые награды получили спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, а также Александра Трусова в одиночном выступлении.
- 26 января 2020
-
17:48
-
17:30
-
17:26
-
16:49
-
15:31
-
15:17
-
14:43
-
14:34
-
14:15
-
12:19
-
12:15
-
12:01
-
11:28
-
10:41
-
10:26
-
09:45
-
02:09
-
01:38
-
01:19
-
01:08
-
00:58
-
00:55
-
00:52
-
00:43
-
00:37
-
00:37
-
00:29
-
00:28
-
00:23
- 25 января 2020
-
23:46
-
23:14
-
23:03
-
22:49
-
22:22
-
22:21