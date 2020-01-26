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Фигуристка Щербакова займётся раскаткой новых коньков перед чемпионатом мира

Фигуристка Щербакова займётся раскаткой новых коньков перед чемпионатом мира
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова сообщила, что будет раскатывать новые коньки перед грядущим чемпионатом мира, который состоится в Монреале (Канада).

«Я приеду и буду раскатывать новые коньки, потому что времени до соревнований будет чуть больше. Первое время раскатаю, дальше будем отрабатывать программы и учить новые элементы. На другие старты ехать пока не планируем», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

В текущем сезоне 15-летняя Анна Щербакова дебютировала на взрослом международном уровне. Фигуристка завоевала на прошедшем чемпионате Европы серебряную медаль, уступив первую строчку россиянке Алёне Косторной.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в канадском городе Монреале с 16 по 22 марта.

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