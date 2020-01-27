Слуцкая — о снятии 11 баллов Щербаковой на ЧЕ: для меня осталось непонятным

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая подвела итоги континентального первенства 2020 года, на котором российские фигуристы завоевали все золотые медали.

«Такого не было с 2006 года. Тогда я ещё сама была одной из золотой четвёрки. Вот, как надо с уверенностью побеждать и возвращать былые позиции! Все пьедесталы наши! От всего сердца хочу поздравить всех: девушек, мужчин, тренеров и, конечно, семьи, близких и друзей наших чемпионов! Вы наша гордость!

⠀

Особенно хочу отметить весьма заметный прорыв в одиночном мужском катании! Никакой негатив и конкуренция не смогли им помешать. За сложную программу Дмитрий Алиев получает заслуженное первое место! Ещё, я очень хочу поздравить его тренера и моего коллегу из прошлого — Евгения Рукавицына!

⠀

Поздравляю с победой в нелёгкой борьбе нашу танцевальную спортивную пару Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Это было зрелищно! (с отрывом всего в 0.14 балла) Также хочу отметить суперское выступление Александры Степановой и Ивана Букина.

⠀

А теперь поговорим о наших девочках, о наших красивых и сильных чемпионках. Золото, серебро и бронза! Три медали, три чемпионки и три российских флага. Да, они совершали мелкие ошибки, но у них всё равно не было ни одного конкурента.

⠀

Алёна Косторная представила очень красивую и сбалансированную программу. Её собранность шикарные прыжки обеспечили ей почётное золото (только последнее небольшое падение с тройного совсем немножко смазало впечатление). В этот раз мне безумно понравилась Анна Щербакова. Она сделала какие-то неимоверные четверные прыжки вначале! Ну а падение с третьего четверного показалась чем-то за гранью. На каскаде из двух тройных прыжков как за недокрут ей немного сняли. В общей сложности она потеряла около 11 баллов, что для меня осталось непонятным, потому что она, действительно, каталась очень здорово! Саша Трусова, к сожалению, тоже не избежала падений. Но тут я только хочу пожелать ей не расстраиваться, ведь самое важное соревнование ещё впереди!

Я думаю, все сейчас должны немножечко отдохнуть, вздохнуть, собраться с силами и выбрать самую верную и удачную тактику подготовки к главному старту сезона, к чемпионату мира. А мы с нетерпением будем ждать и болеть за наших спортсменов!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ирины Слуцкой.