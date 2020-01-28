Ласицкене: пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы защитить мои права!

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала точку зрения о том, что спортсменам стыдно выступать под нейтральным флагом. ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за ряда допинговых нарушений российскими легкоатлетами. В связи с этим россияне могли выступать на международных стартах только в нейтральном статусе.



«Стыдно, что в принципе дошло до такой ситуации. Есть внутренние проблемы, которые за четыре года так никто и не решил. Люди не понимают, что спортсмен очень многое отдаёт своему делу. Век легкоатлета заканчивается в 40 лет, и у меня нет времени ждать, когда положение улучшится. Я спортсменка, я показываю свой профессионализм и завоёвываю медали в секторе. Для меня недопустимо, чтобы моя карьера была разрушена таким образом. Пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы защитить мои права! Кроме того все прекрасно знают, что мы из России. Мне кажется, некоторые удивляются, когда видят рядом с нашими фамилиями нейтральный флаг», — цитирует Ласицкене «RT на русском».

Мария также рассказала, в каком состоянии начинает олимпийский сезон.

«К сожалению, не в том, в каком бы хотелось. Всероссийская федерация лёгкой атлетики и спортсмены находятся в очень плачевном положении. Последние три года мы выступали в нейтральном статусе, а сейчас даже на это не имеем права. Каждый старт для меня очень важен, мне необходима конкуренция на самом высоком уровне. Происходящее сейчас оказывает негативное влияние на подготовку к Олимпиаде, если вообще удастся на неё поехать. Однако я продолжаю верить, что всё наладится, тренируюсь с полной отдачей, работаю над собой. Если до окончания зимы ситуация не изменится, буду участвовать во внутренних соревнованиях. Впереди меня ждёт очень интересный старт «Битва полов», чемпионат России. Честно говоря, уже настолько ко всему привыкла, что на моём настрое эти проблемы никак не сказываются.

В настоящий момент я вообще не могу выступать за границей. Да, ситуация с соревнованиями в Глазго оставила осадок. Но я стараюсь не обращать на это внимания. Ведь в то же время есть организаторы, которые с нетерпением ждут у себя россиян даже под нейтральным флагом. Именно наши спортсмены создают конкуренцию, а некоторые дисциплины без нас и вовсе потеряют свою зрелищность. Но сейчас мы боремся с более глобальными проблемами», — сказала Ласицкене.