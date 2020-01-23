Ласицкене: как можно было так бездарно потратить 4 года?

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила недовольство тем, что выборы нового руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики состоятся только 28 февраля.

«Это как раз то, о чём мы говорим с комиссией спортсменов ВФЛА. Мы ещё в конце декабря просили поменять дату выборов. От них очень многое зависит. В федерации проигнорировали даже эту просьбу. Люди просто держатся за свои места. Их главный аргумент заключался в том, что при переносе даты может пострадать чемпионат России, потому что новое руководство не успеет вникнуть во все организационные моменты. И тут возникает вопрос: что важнее — провести по накатанной чемпионат страны или всё же побороться за международные старты для своих спортсменов? Если мы пропустим зимний сезон, это тоже будет на совести федерации.



В моём протесте нет ничего личного. Я не против конкретных людей — я против их бездействия. Если они до 28 февраля или до чемпионата мира вдруг исправят ситуацию, сделают хоть что-то и будет результат не на словах, я первая выражу им поддержку.

Мы только слышим про какие-то мифические 200 пунктов, до которых разрослась та самая «дорожная карта». Кто может назвать хоть один из них? Никто. В федерации говорят: «Мы работали в жесточайших условиях». А мне хочется спросить: «В каких условиях вы работали — слишком много документов перебрали?». Я не понимаю, обо что они спотыкаются. И не понимаю, как можно было так бездарно потратить четыре года.

Я писала открытое письмо Позднякову. Просила, чтобы нам поподробнее рассказали про содержание «дорожной карты», что удалось выполнить, что — ещё нет. Я как член комиссии спортсменов имею на это полное право. В ответ — тишина. Хотя чему удивляться, если даже указ президента о том, что нужно в кратчайшие сроки разобраться с проблемами в лёгкой атлетике, по сути, остался без внимания. Дедлайн истёк ещё 2 декабря. Тему просто замяли. Никаких комментариев, никакой реакции", — цитирует Ласицкене Sport24.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за ряда допинговых нарушений российскими легкоатлетами.