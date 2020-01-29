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Президент ФФККР: когда сформируем состав на ЧМ по фигурному катанию? Не могу точно сказать

Президент ФФККР: когда сформируем состав на ЧМ по фигурному катанию? Не могу точно сказать
Другие / Фигурное катание 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что состав сборной России не претерпит больших изменений перед чемпионатом мира по фигурному катанию.

«Сроки формирования состава? Точную дату назвать пока не могу, мы только что вернулись из Граца. Но не думаю, что в составе будут большие изменения», — приводит слова Горшкова официальный сайт Олимпийского комитета России.

На завершившемся накануне в Граце (Австрия) чемпионате Европы российские фигуристы отдали соперникам только две медали из 12: серебро в танцах на льду и бронзу в мужском одиночном катании. Как раз в этом виде у России только два места на чемпионате мира.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).

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