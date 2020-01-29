Саночники Канады и Украины не выступят на чемпионате мира в Сочи

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин сообщил, что спортсмены сборных Канады, Украины и Китая отказались от участия в чемпионате мира по санному спорту, который пройдёт в феврале в Сочи. На старт соревнований выйдут представители 20 стран.
«По итогам завершения официального срока подачи заявок в чемпионате мира примут участие спортсмены из 20 стран. Из числа ведущих команд мира в соревновании не выступят только саночники из Канады, все остальные ведущие сборные будут представлены на трассе в Сочи. На чемпионат мира приедет около 200 спортсменов и тренеров.
Не поступало заявок от федераций Украины и Китая. Но спортсмены этих сборных вряд ли бы претендовали на медали чемпионата мира. Саночники из Китая в прошлом году покатались на трассе в Сочи на тренировочной неделе перед этапом Кубка мира и, видимо, поняли, что пока им рановато на что-то претендовать. А чем вызван отказ украинской федерации, сказать сложно», — приводит слова Тюрина РИА «Новости».
Чемпионат мира по санному спорту состоится 14-16 февраля на санно-бобслейной трассе, на которой проходили старты Олимпийских игр 2014 года.
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