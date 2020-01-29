Глейхенгауз рассказал, как настраивают фигуристок перед выходом на лёд

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не стал раскрывать много секретов психологической подготовки подопечных.
«Что говорят тренеры перд самым выходом на лёд? Конечно, это информация, которую даже разведчик и ни один человек не расскажет вам до конца. Есть какие-то общие понятия и вещи, которые мы говорим всем спортсменам. Но это настолько индивидуально, что в каждой ситуации находишь разные нужные слова: когда-то нужно дать небольшого пинка, когда-то — успокоить и приободрить. Всегда всё индивидуально», — сказал специалист в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
Напомним, на прошлой неделе в Граце (Австрия) завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Сборная России уверенно победила в общекомандном зачёте, а все три первых места в женском одиночном катании заняли подопечные Тутберидзе и Глейхенгауза.
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