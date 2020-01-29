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Глейхенгауз рассказал, как настраивают фигуристок перед выходом на лёд

Глейхенгауз рассказал, как настраивают фигуристок перед выходом на лёд
Другие / Фигурное катание 0

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз не стал раскрывать много секретов психологической подготовки подопечных.

«Что говорят тренеры перд самым выходом на лёд? Конечно, это информация, которую даже разведчик и ни один человек не расскажет вам до конца. Есть какие-то общие понятия и вещи, которые мы говорим всем спортсменам. Но это настолько индивидуально, что в каждой ситуации находишь разные нужные слова: когда-то нужно дать небольшого пинка, когда-то — успокоить и приободрить. Всегда всё индивидуально», — сказал специалист в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Напомним, на прошлой неделе в Граце (Австрия) завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Сборная России уверенно победила в общекомандном зачёте, а все три первых места в женском одиночном катании заняли подопечные Тутберидзе и Глейхенгауза.

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