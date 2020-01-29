Ягудин: в юности и непосредственности российских фигуристок заложен серьёзный смысл

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал успех россиян на чемпионате Европы в Граце (Австрия).
«Не только я понимаю, что стоит за этими медалями. Ну и что, что они юные? В этой юности и в такой непосредственности заложен серьёзный смысл: сложнее и «страшненько» на тренировках.
Мы являемся свидетелями триумфа одиночного женского катания, мы рукоплещем им, весь подиум наш, но смысл в любом слове есть корень. Вот корень — это многочисленные тренировки, вот там тяжело, чтобы потом было легко», — заявил Ягудин в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
Напомним, российские фигуристы завоевали 10 наград различной пробы — это повторение достижения сборной СССР (1886, 1887) по количеству медалей, выигранных на одном чемпионате Европы.
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