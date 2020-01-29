Козловский объяснил, почему пригласил соперников на первое место на пьедестале ЧЕ

Чемпионы Европы в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как у них возникла идея во время исполнения гимна на церемонии награждения в Граце позвать товарищей по сборной на высшую ступеньку пьедестала почёта.

Российские пары заняли все призовые места на первенстве Старого Света. Вторыми были Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

«Мы не планировали это делать, это была инициатива моего партнёра. Мне кажется, все оценили», — сказала Бойкова в эфире программы «Пусть говорят».



«В этом моменте я позиционирую нас не только как представителей России — мы представители молодого поколения. Это поколение не только спортсменов. Это ребята, которые учатся на физиков, химиков, медиков. Мы являемся будущим не только нашей страны, но и всего этого мира. Эта победа — победа молодых ребят. Мне бы хотелось, чтобы она запомнилась таким особенным моментом — подъёмом всех на эту первую ступеньку», — пояснил Козловский.