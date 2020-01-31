Матыцин ответил на вопрос о зарплате Борзаковского

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о положении главного тренера сборной России Юрия Борзаковского в связи с решением министерства приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта 2020 года.

«Будет ли Борзаковский получать зарплату? Я не отвечаю за обеспечение зарплаты Борзаковскому. Вопрос должен быть адресован федерации. Была строгая рекомендация нынешнему президиуму подать в отставку. Надеюсь, заседание президиума состоится в ближайшее время. Думаю, оно всё решит», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

29 января совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из международной федерации. Решение было принято после рассмотрения в AIU ответа ВФЛА по «делу Лысенко»: подделка должностными лицами документов о местонахождении прыгуна в высоту, пропустившего три допинг-теста.