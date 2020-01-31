Горячкина сохранила четвёртое место в рейтинге Международной шахматной федерации

Российская шахматистка Александра Горячкина продолжает удерживать четвёртую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновлённая версия которого опубликована на официальном сайте федерации.

Первое место занимает китаянка Хоу Ифань, набравшая 2664 балла, второе – её соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2583), третье – представительница Индии Хампи Конеру (2580). На счету Александры Горячкиной 2579 баллов. Ближайшая преследовательница Горячкиной – россиянка Екатерина Лагно (2552).

В конце января 21-летняя Горячкина проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.

В обновлённом мужском рейтинге представители России Александр Грищук и Ян Непомнящий занимают четвёртое и пятое места соответственно, набрав 2777 и 2774 балла.