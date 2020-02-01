Ласицкене установила лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене одержала победу в смешанных соревнованиях «Битва полов», прошедших в Москве. В этом старте принимают участие как женщины, так и мужчины, а подсчёт очков ведётся по международной системе, в которой женские и мужские результаты переводятся в баллы по специальной шкале.

В победном прыжке Мария Ласицкене преодолела планку на высоте на 2,04 метра, установив новый рекорд турнира. Также это лучший результат сезона в мире. Предыдущий принадлежал украинке Ярославе Могучих, которая накануне прыгнула на 2,02 на турнире в Карлсруэ.

Ласицкене в 2020 году не имеет допуска на международные старты из-за санкций против Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которой грозит исключение из международной федерации. Выдача допусков российским легкоатлетам для выступления в качестве нейтральных спортсменов приостановлена.