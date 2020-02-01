Гончаренко: Щербакова реально прибавила в раскрытии образа и в качестве исполнения

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказала мнение о том, что двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова в ходе сезона прогрессирует в художественном плане, в отличие от соотечественниц Алёны Косторной и Александры Трусовой.
При этом постановщик программ фигуристок Даниил Глейхенгауз после чемпионата Европы отметил прогресс в хореографической подаче программы у Трусовой.
«Глейхенгаузу виднее, но я никакого особенного прогресса Саши в этом плане не увидела. Ничего нового не заметила. Как ничего нового не увидела я и в образе Косторной. А вот Аня Щербакова реально прибавила в раскрытии образа и в качестве исполнения. И даже один сорванный элемент в произвольной программе не смазал общего приятного впечатления от её выступления.
На чемпионате Европы мы не увидели стабильного катания у всех трёх девочек. Это говорит о том, что им надо извлечь урок из сложившейся ситуации. К чемпионату мира нужно подойти в более приемлемом физическом состоянии. Но, судя по словам Этери Георгиевны Тутберидзе, вывод будет сделан. Будем на это надеяться, потому что всем трём, конечно, по силам подойти к чемпионату мира во всеоружии, шикарно там выступить и завоевать весь пьедестал», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».
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