Победитель «Тур де Франс» — 2019 упал на высокой скорости и врезался в толпу

Победитель «Тур де Франс» — 2019 колумбийский велогонщик Эган Берналь напугал болельщиков на трассе жутким падением в ходе одной из гонок национального чемпионата.

Гонщик команды Ineos потерял контроль над своим велосипедом, когда на высокой скорости выезжал из-за поворота на спуске. Упав, он, не снижая скорости, пересёк шоссе и врезался в толпу болельщиков на обочине.

При помощи зрителей потрясённый случившимся Берналь поднялся с земли и продолжил гонку. Гонщик отделался ушибами и ссадинами, а также повредил одежду. Эган казался изрядно потрёпан, но отделался лишь испугом от внезапного падения.

Чтобы Берналь смог присоединиться к пелотону и продолжить гонку, соперники замедлили темп.

Видео падения Эгана Берналя доступно на «Чемпионате».