Паратриатлонист работает курьером в «Яндекс.Еде», чтобы оплатить участие в Паралимпиаде
Победитель Кубка мира по паратриатлону россиянин Михаил Асташов устроился подрабатывать курьером «Яндекс.Еды», чтобы заработать денег на поездку на Паралимпийские игры в Токио.
Видео доступно в «твиттере» Baza.
Михаил Асташов – инвалид с рождения. Он появился на свет без рук и без ног, однако начал заниматься профессиональным спортом. Сейчас у Михаила установлены протезы. Асташов стал чемпионом России по плаванию, но не смог попасть в национальную сборную, после чего переключился на триатлон. Асташов выиграл не только чемпионат России, но и Кубок мира. В программу триатлона включены бег, плавание и велосипедный спорт.
Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио (Япония) с 25 августа по 6 сентября.
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