Зуева — о Тарасовой и Морозове: это очень интересный олимпийский проект

Тренер по фигурному катанию и хореограф Марина Зуева рассказала о работе с российской спортивной парой Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

«Для меня это очень интересный проект. Олимпийский проект. Это одна из последних пар, которая ярко представляет парное катание. Это классика парного катания.

Есть конкретная цель, чего это пара может достичь. Это проект. На каждый день я строю план. Это занимает очень много времени, потому что у меня много пар, а я на каждую неделю строю планы. Обсуждаю с каждым фигуристом, какая неделя будет нагрузочной. И уже по их состоянию я корректирую план.

Надо ли им менять менталитет? Безусловно. Они должны влюбиться в фигурное катание, в движение, в музыку. Моя задача — привить им и показать, что делает любовь. Она действительно творит чудеса. Влюбишься в фигурное катание — тоже будешь творить чудеса», — заявила Зуева в интервью Первому каналу.

Тарасова и Морозов готовятся выступить на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдёт с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).