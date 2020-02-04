Велогонщик «Астаны» заявил, что не встречался с врачом Феррари
Датский велогонщик из команды «Астана» Якоб Фульсанг заявил, что не встречался со скандально известным врачом Микеле Феррари. Феррари был отстранён от медицинской практики за многочисленные скандалы, связанные с употреблением допинга его подопечными, в число которых входил американец Лэнс Армстронг, лишённый звания семикратного чемпиона велогонки «Тур де Франс».
«Я опровергаю факт, что встречался с врачом Феррари. Я не осведомлён о каком-либо докладе и подтверждаю, что против меня не начато разбирательство в компетентных анти-допинговых агентствах. В связи с этим мне не на что отвечать. Я крайне обеспокоен тем, что подобные слухи появляются в СМИ», – заявил Фульсанг в своём «инстаграме».
Пост доступен в официальном «инстаграме» Фульсанга.
Велогонщика «Астаны» подозревают в связи с врачом, который предоставлял допинг Армстронгу
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