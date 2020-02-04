Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Велогонщик «Астаны» заявил, что не встречался с врачом Феррари

Велогонщик «Астаны» заявил, что не встречался с врачом Феррари
Другие / Велоспорт 0

Датский велогонщик из команды «Астана» Якоб Фульсанг заявил, что не встречался со скандально известным врачом Микеле Феррари. Феррари был отстранён от медицинской практики за многочисленные скандалы, связанные с употреблением допинга его подопечными, в число которых входил американец Лэнс Армстронг, лишённый звания семикратного чемпиона велогонки «Тур де Франс».

«Я опровергаю факт, что встречался с врачом Феррари. Я не осведомлён о каком-либо докладе и подтверждаю, что против меня не начато разбирательство в компетентных анти-допинговых агентствах. В связи с этим мне не на что отвечать. Я крайне обеспокоен тем, что подобные слухи появляются в СМИ», – заявил Фульсанг в своём «инстаграме».

Пост доступен в официальном «инстаграме» Фульсанга.

Велогонщика «Астаны» подозревают в связи с врачом, который предоставлял допинг Армстронгу
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020