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Дворкович: ФИДЕ делает всё возможное, чтобы турнир претендентов прошёл в полном составе

Дворкович: ФИДЕ делает всё возможное, чтобы турнир претендентов прошёл в полном составе
Другие / Шахматы 0

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) прикладывает все усилия, чтобы китайские гроссмейстеры Дин Лижэнь и Ван Хао, несмотря на распространение коронавируса, приняли участие в турнире претендентов. Об этом сообщил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

«Мы на связи и с Ван Хао, и с Дин Лижэнем в ежедневном режиме. Они сейчас находятся в Китае, оба здоровы и у них всё в порядке. Мы мониторим ситуацию, знаем об их планах и помогаем с визовой поддержкой. И делаем всё возможное для того, чтобы турнир претендентов в Екатеринбурге состоялся в полном составе.

Мы исходим из того, что все восемь участников примут участие в турнире претендентов Поэтому сейчас никакого плана B не существует. Что касается форс-мажоров, то они возможны не только в этой ситуации, но и в любой другой», — приводит слова Дворковича «Р-Спорт».

Турнир претендентов, в котором примут участие россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко, пройдёт с 15 марта по 5 апреля в Екатеринбурге. Победитель соревнований получит право провести матч за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

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