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Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой

Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

«В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», — сообщил источник.

Следователи проводят проверку по данному факту.

На чемпионатах мира Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.

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