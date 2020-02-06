Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой
Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.
«В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», — сообщил источник.
Следователи проводят проверку по данному факту.
На чемпионатах мира Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.
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