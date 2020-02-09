«Фантастическая работа». Сергей Бубка отреагировал на новый мировой рекорд Дюплантиса

Олимпийский чемпион — 1988, шестикратный чемпион мира, а ныне глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка прокомментировал обновление мирового рекорда по прыжкам с шестом в помещении шведом Арманом Дюплантисом.



«Фантастическая работа! Мои искренние поздравления Арману и его родителям!



Здорово, что у лёгкой атлетики есть такие таланты. Удачи! Двигайся выше!» — написал Бубка в своём «твиттере».



Напомним, 20-летний Дюплантис на международном турнире в Торуни (Польша) преодолел планку на высоте 6 метров 17 сантиметров. Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени. В 2014 году на соревнованиях в Донецке (Украина) он показал результат 6 метров и 16 сантиметров.

До 2014 года обладателем мирового рекорд являлся сам Бубка, который начиная с 1991 по 1994 год обновил его восемь раз.