Тарасова: Валиева отличается тем, что ей дал бог. Акатьева ещё та штучка, ей всё по кайфу

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала итоги первенства России среди юниоров в женском одиночном катании, где золото завоевала Камила Валиева, серебро — Софья Акатьева, а бронзу — Дарья Усачёва. Все три спортсменки являются воспитанницами Этери Тутберидзе.
«Три спортсменки Тутберидзе оказались на пьедестале, и все они вызвали эффект „вау!“. А если оценивать всех, то этих девочек хватит на все страны мира. Судейство было честным, чему я очень рада.
Конечно, Валиева отличается не только двумя четверными прыжками, а и фигурой, красотой, огромной растяжкой — тем, что ей дал бог. Акатьева — та ещё штучка! Ей всё по кайфу. Она в свои двенадцать лет умеет всё, что умеют девчонки и в 15, и в 16 лет. Эти, совсем юные, такие же мастера. С другой стороны, у них у всех одна задача — катать чисто.
Но что катать? Здесь возникает другой вопрос. Просто мне интересно, что испытывает человек, смотря на девочку, которая на три-четыре года младше и умеет делать абсолютно то же самое. Куда они пойдут дальше — за этим мы будем смотреть. Олимпиада ведь не завтра", — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».
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