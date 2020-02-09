Пловчиха Белоногофф сменит спортивное гражданство с британского на российское

Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф, которая выступала за Великобританию, приняла решение сменить гражданство и представлять Россию на международных турнирах, сообщает Swim Swam.



«Решение заняло у меня довольно много времени. Думала об этом месяцами и просто не могла решиться. Многое нужно было принять во внимание. Решение приняла в мае прошлого года», — отметила Белоногофф.



Спортсменка родилась в Великобритании, но её мать — россиянка. В 2019 году Белоногофф переехала в Санкт-Петербург, где проводит тренировки. Сейчас идёт процесс оформления документов по смене спортивного гражданства. Однако на турнире Golden Tour, который в настоящий момент проходит в Ницце, в протоколах напротив фамилии 18-летней спортсменки уже значится — Россия. В первый день соревнований с результатом 31,47 секунды она завоевала серебро на дистанции 50 метров брассом.



Белоногофф победила на дистанции 50 метров брассом на юниорском чемпионате Европы 2018 года в Хельсинки. На чемпионате Великобритании 2019 года она заняла третье место на той же дистанции и была второй на стометровке брассом. На чемпионате России по плаванию на короткой воде в ноябре она заняла третье место на 50 м и 100 м брассом.