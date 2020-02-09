Большунов упал в борьбе с Рёте в ходе победного масс-старта в Фалуне
Российский лыжник Александр Большунов не без труда стал победителем масс-старта на девятом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Примерно в середине пятнадцатикилометровой гонки уроженец Брянской области в результате борьбы с норвежцем Сьюром Рёте упал. Впрочем, не потерял много времени, уже через несколько секунд оба лыжника уже снова шли по дистанции.
В итоговом протоколе Александр опередил Рёте лишь на две десятые доли секунды. Третьим финишировал россиянин Иван Якимушкин, четвёртым — его соотечественник Андрей Мельниченко.
По итогам девяти этапов Кубка мира в общем зачёте Большунов уже на 395 очков опережает главного преследователя — Йоханнесё Хёфслота Клебо. Напомним, норвежец пропустил гонки в Фалуне из-за перелома пальца.
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне, Якимушкин — третий
Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мира до 395 очков
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