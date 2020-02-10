Дочь Тутберидзе выступит на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию

Тренерский совет и исполком Федерации фигурного катания на коньках России по итогам первенства России в Саранске определили состав сборной на чемпионат мира среди юниоров в Таллине (Эстония). Состав команды сформирован по спортивному принципу с учётом возраста спортсменов, сообщается на официальном сайте федерации.
В частности, в заявку попала Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе. Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным.
Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин. Состав сборной России
Юноши: Даниил Самсонов, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв.
Девушки: Камила Валиева, Дарья Усачёва, Майя Хромых.
Спортивные пары: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.
Танцевальные пары: Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
Чемпионат мира пройдёт 4-8 марта 2020 года.
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