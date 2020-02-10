Дочь Тутберидзе выступит на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию

Тренерский совет и исполком Федерации фигурного катания на коньках России по итогам первенства России в Саранске определили состав сборной на чемпионат мира среди юниоров в Таллине (Эстония). Состав команды сформирован по спортивному принципу с учётом возраста спортсменов, сообщается на официальном сайте федерации.

В частности, в заявку попала Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе. Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин. Состав сборной России

Юноши: Даниил Самсонов, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв.

Девушки: Камила Валиева, Дарья Усачёва, Майя Хромых.

Спортивные пары: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.

Танцевальные пары: Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Чемпионат мира пройдёт 4-8 марта 2020 года.