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Дочь Тутберидзе выступит на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию

Дочь Тутберидзе выступит на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Тренерский совет и исполком Федерации фигурного катания на коньках России по итогам первенства России в Саранске определили состав сборной на чемпионат мира среди юниоров в Таллине (Эстония). Состав команды сформирован по спортивному принципу с учётом возраста спортсменов, сообщается на официальном сайте федерации.

В частности, в заявку попала Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе. Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин. Состав сборной России
Юноши: Даниил Самсонов, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв.
Девушки: Камила Валиева, Дарья Усачёва, Майя Хромых.
Спортивные пары: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.
Танцевальные пары: Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Чемпионат мира пройдёт 4-8 марта 2020 года.

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