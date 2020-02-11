Aftonbladet — о допинговом скандале с Франссон: такого не бывает даже в России
Шведский портал Aftonbladet в статье, посвящённой допинговому скандалу с бронзовым призёром Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон, выразил недовольство тем, что шведское антидопинговое агентство на протяжении четырёх месяцев не проверяло спортсменку на допинг.
«Такого не бывает даже в России. Шведская антидопинговая работа отстаёт от всех. Это просто позор», — говорится в статье.
В пробе 32-летней Франссон были обнаружены следы метилтестостерона. На минувшей неделе стало известно, что компания Kronagg прекратила сотрудничество со шведкой после того, как появилась информация о её положительном допинг-тесте, сообщает Expressen. Все данные о партнёрстве с сайта спонсора были удалены.
Спонсор разорвал контракт с уличённой в допинге Франссон, не дожидаясь вскрытия пробы B
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