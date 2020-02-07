Спонсор разорвал контракт с уличённой в допинге Франссон, не дожидаясь вскрытия пробы B

Компания Kronagg прекратила сотрудничество с бронзовым призёром Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе шведкой Йенни Франссон после того, как стало известно о её положительном допинг-тесте, сообщает Expressen. Все данные о партнёрстве были удалены с сайта спонсора.
«У нас предусмотрено несколько условий разрыва соглашения. Одно из них — допинг. Наше сотрудничество складывалось хорошо. Ранее Франссон не делала ничего такого, что противоречило бы нашим ценностям. Но в данном случае мы на сто процентов намерены дистанцироваться.
Мы решили, что результаты пробы В вряд ли будут отличаться от пробы А. Мы стали действовать сразу, так как не хотим ассоциироваться с подобным", — сказал представитель спонсора Бенгт Йоран Андерссон.
Ещё один спонсор Франссон компания LKAB намерена дождаться вскрытия пробы В. В пробе 32-летней спортсменки были обнаружены следы метилтестостерона.
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