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Спонсор разорвал контракт с уличённой в допинге Франссон, не дожидаясь вскрытия пробы B

Спонсор разорвал контракт с уличённой в допинге Франссон, не дожидаясь вскрытия пробы B
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Компания Kronagg прекратила сотрудничество с бронзовым призёром Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе шведкой Йенни Франссон после того, как стало известно о её положительном допинг-тесте, сообщает Expressen. Все данные о партнёрстве были удалены с сайта спонсора.

«У нас предусмотрено несколько условий разрыва соглашения. Одно из них — допинг. Наше сотрудничество складывалось хорошо. Ранее Франссон не делала ничего такого, что противоречило бы нашим ценностям. Но в данном случае мы на сто процентов намерены дистанцироваться.

Мы решили, что результаты пробы В вряд ли будут отличаться от пробы А. Мы стали действовать сразу, так как не хотим ассоциироваться с подобным", — сказал представитель спонсора Бенгт Йоран Андерссон.

Ещё один спонсор Франссон компания LKAB намерена дождаться вскрытия пробы В. В пробе 32-летней спортсменки были обнаружены следы метилтестостерона.

Призёр Олимпийских игр по вольной борьбе Франссон уличена в допинге
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