Датчанин Корт после победы в велогонке пожаловался на отсутствие допинг-контроля
Датский велосипедист Магнус Корт выразил возмущение по поводу того, что на гонке «Этуаль де Бессеж», где он выиграл второй этап, не проводился допинг-контроль.
«В этой гонке не было никакого допинг-контроля. Я не понимаю, как вообще разрешили проводить гонки на таком уровне. Это очень нехорошо», — написал Корт на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, ранее Корт катался за «Астану», которая попала в допинговый скандал. В мае 2018 года стало известно, что бывший велогонщик казахстанской команды Лиуве Вестра употреблял кортизон во время карьеры. Голландец, выступавший за «Астану» с 2014 по 2016 год, признавался, что для использования запрещённого вещества он получал справку (TUE) о выдуманной болезни от своего врача.
Велокоманда «Астана»: мы шокированы признанием Вестры об использовании кортизона
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