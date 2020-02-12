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Медведева: сегодня сделаю важное объявление

Медведева: сегодня сделаю важное объявление
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева анонсировала важное для неё объявление.

«Дорогие друзья, сегодня в 15:00 сделаю важное для себя объявление. Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать», – написала Медведева в своём «инстаграме».

Евгения снялась с произвольной программы на прошедшем чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька и не смогла отобраться на чемпионат Европы в Граце (Австрия) и чемпионат мира в Монреале (Канада). По словам тренера россиянки Брайана Орсера, 20-летняя Медведева ещё намерена принять участие в нынешнем сезоне, но в финале Кубка России её участие маловероятно.

Евгения также является двукратной чемпионкой Европы и России.

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