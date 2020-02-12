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«Наслаждаюсь минуткой отдыха». Загитова опубликовала красивые фотографии из Швейцарии

«Наслаждаюсь минуткой отдыха». Загитова опубликовала красивые фотографии из Швейцарии
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в «Инстаграме» фотографиями из Швейцарии, где сейчас проходят шоу Art on Ice.

«Гуляю вдоль Женевского озера в Лозанне — «Олимпийской столице» мира. Именно здесь находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета. Гуляю и наслаждаюсь минуткой отдыха. Здесь то облака, то солнце. Горы и свежий воздух», — написала Загитова в «Инстаграме».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и обладательницей серебряной медали Игр в командных соревнованиях. Также Алина становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), серебряным призёром чемпионата Европы (2019), чемпионкой мира среди юниоров (2017) и чемпионкой России (2018).

Запись доступна на странице Загитовой в «Инстаграме».

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