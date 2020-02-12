Новый тренер Константиновой: цель — за полгода «собрать» спортсменку

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что российская фигуристка Станислава Константинова начала тренировки в его академии под руководством Александра Волкова.
Ранее стало известно, что Константинова покинула Валентину Чеботарёву, под руководством которой тренировалась в Санкт-Петербурге.
«Константинова приступила к тренировкам в моей академии под руководством Александра Волкова. Она катается в его группе», — приводит слова Плющенко РИА «Новости».
«Кардинально менять Константинову не нужно, у неё прекрасная техника, с ней работала феноменальный тренер Валентина Чеботарёва. А менять технику в 19 лет — это неумное решение. Подкорректировать – да. Сейчас она абсолютно не в форме, но очень хочет работать, а мы, как тренеры, должны сделать всё возможное, а может, и невозможное для неё. Наша цель — за полгода, к августу, «собрать» спортсменку, чтобы она могла выступать на соревнованиях.
Главное, чтобы спортсменка этого хотела. Пока я вижу, что она очень хочет. Нагрузки большие у нас, ей тяжело. На ОФП она «умирает», но я ей объяснил, что в этот период так надо. В соревновательный период нагрузки будут снижены, но он ещё не скоро. В этом сезона она не будет выступать», — сказал Волков.
Новый тренер Константиновой с осторожностью высказался о перспективе четверных прыжков в её исполнении.
«Смотреть в будущее — неблагодарное дело. То, что она хочет, это точно, судя по её настрою, по разговору. Но пока, повторюсь, её задача — набрать хотя бы былую форму», — отметил специалист.
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