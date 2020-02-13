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Поздняков: получение российскими легкоатлетами нейтрального статуса под угрозой

Поздняков: получение российскими легкоатлетами нейтрального статуса под угрозой
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию вокруг руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Призыв к отставке руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики был продиктован тем фактом, что предыдущее руководство не справилось с задачами, которые были чётко сформулированы. Одна из задач — восстановление членства в международной федерации. Ряд действий национальной федерации привёл к ухудшению ситуации. Сейчас получение нейтрального статуса спортсменов лёгкой атлетики находится под угрозой. Завтра мы с коллегами будем обсуждать этот вопрос в рамках заседания рабочей группы», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из международной федерации. 3 февраля состоялось внеочередное заседание президиума ВФЛА, на котором руководство организации было отправлено в отставку.

ОКР пригласил World Athletics на заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА
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