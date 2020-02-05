ОКР пригласил World Athletics на заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА

Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) приглашение для участия в заседании рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.



«Мы активно контактируем сейчас со всеми заинтересованными сторонами. Сегодня направили приглашения в World Athletics, а также в AIU. Ждём от них решения делегировать кого-то из своих представителей в нашу рабочую группу. Дата первого заседания пока не определена, но оно должно состояться как можно быстрее. Мы отправили приглашения на первое заседание всем заинтересованным сторонам, часть из них уже ответила согласием, ждём остальных», — приводит слова Позднякова ТАСС.



Ранее совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из международной федерации.

3 февраля состоялось внеочередное заседание президиума ВФЛА, на котором руководство организации было отправлено в отставку.