Российская танцевальная пара Бетина Попова и Сергей Мозгов объявила о завершении карьеры

Победители зимней Универсиады в Красноярске 2019 и многократные призёры международных соревнований, танцевальный дуэт Бетина Попова/Сергей Мозгов решили завершить спортивную карьеру. Об этом информирует Sport24.
Спортсмены уже официально сообщили о своём решении Федерации фигурного катания России.
Ранее появилась информация, что дуэт может пропустить следующий сезон из-за травмы Мозгова. В декабре 2019 года пара не выступала на чемпионате России в Красноярске.
Попова выступала с Мозговым с весны 2016 года. Ранее Бетина каталась с Юрием Власенко, с которым стала двукратным серебряным призёром первенства России по фигурному среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовым призёром финала юниорской серии Гран-при в сезоне-2014/2015. В паре с Мозговым Попова завоевала серебро в финале Кубка России (2017, 2019).
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