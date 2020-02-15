Саночница Катникова завоевала второе золото чемпионата мира в Сочи

Россиянка Екатерина Катникова завоевала золото чемпионата мира по санному спорту, который проходит в Сочи. Немецкую саночницу Юлию Таубитц, показавшую второй результат, Катникова опередила на 0,094 секунды. Призовую тройку замкнула россиянка Виктория Демченко.

Ещё одна россиянка, Татьяна Иванова, ошиблась при прохождении трассы в первом спуске и стала пятой по сумме двух попыток.

Накануне Катникова завоевала золото чемпионата мира в спринте.

В двойках россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали серебряными призёрами, уступив немцам Тони Эггеррту и Саше Бенекену.

Санный спорт. Чемпионат мира. Сочи

Женщины

1. Екатерина Катникова (Россия) – 1.39,398.

2. Юлия Таубитц (Германия) – 1.39,492.

3. Виктория Демченко (Россия) – 1.39,537…

5. Татьяна Иванова (Россия) — 1.39,837.

Мужчины. Двойки

1. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) – 1.39,384.

2. Александр Денисьев / Владислав Антонов (Россия) – 1.39,488.

3. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) – 1.39,526.

4. Всеволод Кашкин / Константин Коршунов (Россия) – 1.39,587…

6. Владислав Южаков / Юрий Прохоров (Россия) – 1.39,720.