Садулаев — о 4-м золоте чемпионата Европы: результатом доволен, но борьбой не очень

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев прокомментировал четвёртую победу на чемпионате Европы. В финале весовой категории до 97 кг он победил 34-летнего призёра Олимпиады-2016 Альберта Саритова из Румынии — 6:0.
«Результатом в целом доволен, но борьбой не очень. Было нелегко. С первой же схватки были серьёзные соперники, и эти встречи мне показали, что и такой опытный спортсмен, как я, тоже может допускать ошибки. Это спорт, и это будет мне уроком.
Саритов удивил. Немолодой парень, пропустил почти весь этот цикл, но боролся очень достойно. Думаю, на Олимпиаде мы тоже встретимся, его нельзя недооценивать. У нас в Токио будет очень сильный вес, на ковёр возвращаются аксакалы. Олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов вернулся и будет бороться за Армению. Иранец Мохаммади недавно выиграл у Снайдера. Помню этого парня — выиграл у него на чемпионате мира в 2014 году. Он тогда взял бронзу, после чего его дисквалифицировали на 4 года за допинг. Сейчас иранец прибавил. Олимпийский турнир будет очень интересным.
Я впервые в Риме. Город очень интересный. До борьбы удалось посетить Колизей, посмотреть фонтаны, знаковые места. Теперь хочу прогуляться с гидом. Итальянская кухня? Это, конечно, хорошо, но хинкалу я не изменю», — цитирует Садулаева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.
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