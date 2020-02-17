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Тутберидзе: мы все воспринимаем Загитову как особенную

Тутберидзе: мы все воспринимаем Загитову как особенную
Другие / Фигурное катание 0

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, как попала к ней 12-летняя Алина Загитова и какое первое впечатление произвела на неё будущая олимпийская чемпионка.

«Сперва я подумала, что она представляет собой хороший материал, чтобы превратиться впоследствии в сильную фигуристку. Это было сразу заметно. Кроме того, я сразу почувствовала, что эта девочка хочет меня понять. Поэтому немедленно сказала ей «да». На нынешнем этапе мы все воспринимаем её как особенную.

Она была очень красивенькая, очень гибкая. Поначалу у меня не было ощущения, что у Алины есть гениальные способности. У неё было среднее катание, из прыжков в её арсенале были, пожалуй, только риттбергеры. Однако в её глазах я читала мольбу: «Помогите мне». В то время она находилась как раз в таком состоянии отчаяния.

Лично я больше всего люблю брать в работу спортсменок, которые находятся близко к отчаянию. Почему? Потому что именно отчаявшиеся фигуристки, которые всерьёз хотят изменить свою жизнь, работают с поразительной серьёзностью», — цитирует Тутберидзе иноСМИ со ссылкой на японский телеканал TV Asahi.

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