Татьяна Тарасова рассказала, о чём больше всего жалеет в жизни

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о самых волнительных переживаниях в своей жизни.

Ранее Первый канал показал документальный фильм о жизни и карьере тренера под названием «Татьяна Тарасова. Лёд, которым я живу».

«Жалею только о своих ушедших друзьях, о своих близких. Больше жалеть не о чем. У меня очень счастливая жизнь, очень насыщенная.

Благодарю родителей за то, что определили мой путь, что я вышла на работу в 19 лет и с тех пор счастлива. Спасибо им за это большое. Без них, думаю, моя жизнь могла бы сложиться абсолютно по-другому», — сказала Тарасова в документальном фильме.

В декабре 2019 года любители фигурного катания требовали отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам». Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org. Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России.