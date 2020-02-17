Татьяна Тарасова рассказала, о чём больше всего жалеет в жизни

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о самых волнительных переживаниях в своей жизни.
Ранее Первый канал показал документальный фильм о жизни и карьере тренера под названием «Татьяна Тарасова. Лёд, которым я живу».
«Жалею только о своих ушедших друзьях, о своих близких. Больше жалеть не о чем. У меня очень счастливая жизнь, очень насыщенная.
Благодарю родителей за то, что определили мой путь, что я вышла на работу в 19 лет и с тех пор счастлива. Спасибо им за это большое. Без них, думаю, моя жизнь могла бы сложиться абсолютно по-другому», — сказала Тарасова в документальном фильме.
В декабре 2019 года любители фигурного катания требовали отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам». Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org. Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России.
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