Фигурист Самарин выиграл турнир «Tallink Hotels Cup»

Российский фигурист Александр Самарин стал победителем международного турнира «Tallink Hotels Cup» в Таллине в соревнованиях мужчин. Самарин выиграл как короткую, так и произвольную программу, набрав 255,86 балла. В короткой программе Александр сделал четверной лутц с помаркой и каскад четверной тулуп — двойной тулуп, в произвольной — два четверных — риттбергер с помаркой и тулуп.

Серебряным призёром стал 16-летний ученик Алексея Мишина Евгений Семененко из Санкт-Петербурга, который на недавнем первенстве России среди юниоров в Саранске стал пятым. Семененко в сумме за две программы набрал 227,52 балла. Бронзовым призёром стал Александр Селевко из Эстонии (219,52).

Победительницей женских соревнований стала ещё одна ученица Мишина Анастасия Гулякова, набравшая за две программы 200,11 балла. Ещё одна россиянка Анастасия Коломиец заняла пятое место с результатом 153,23 балла.