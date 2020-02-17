Украинский фигурист Бондарь скончался на 30-м году жизни

Украинский фигурист Николай Бондарь умер в 29-летнем возрасте, информирует forum.skating.com.ua.



«С большим прискорбием сообщаю о смерти Николая Бондаря. Украинского фигуриста, бронзового призёра чемпионата Украины 2008 года, участника юниорского чемпионата мира-2007/08 и многократного участника юниорских Гран-при. Подробностей пока нет. По предварительной информации, остановка сердца во сне», — говорится в сообщении.

В последнее время Бондарь работал тренером в городе Сучжоу (Китай).

Напомним, в Китае распространяется эпидемия коронавируса. На 17 февраля число жертв составило 1770 человек, выздоровели более 10,8 тыс. человек, число заражённых с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс. Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находится свыше 150,5 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае насчитывается более 7,2 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. По оценке врачей, более 10,6 тыс. заразившихся в стране — в тяжёлом состоянии.