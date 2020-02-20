Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе проломит ей голову

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью каналу Елены Родиной в YouTube прокомментировал уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. Они сотрудничали с 2007 года. В 2018 году двукратный призёр Игр в Пхёнчхане Медведева неожиданно ушла из группы Тутберидзе и стала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
«Говоря с Этери по телефону, я сказал: „Слушай, Женя могла уйти. Единственное, стопроцентная ошибка, что без цветов и без спасибо». Это просто некрасивый поступок», — сказал Жулин.
На предложение Родиной побыть в роли Медведевой и ответить на вопрос, почему Евгения не подарила цветов Тутберидзе после своего ухода, Жулин сказал: «Я боялась, что она мне просто по башке ударит и проломит голову. Потому что она эмоциональный человек. Сейчас бы Этери Георгиевна уже не проломила бы мне голову, а в тот момент я была не уверена. Казалось, что она может. Мне просто было страшно».
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