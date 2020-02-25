Сотникову выписали из больницы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова выписана из больницы, заявила бывший тренер спортсменки Елена Буянова.

«Аделину выписали из больницы. Это произошло ещё в пятницу, с ней всё хорошо. Теперь главное — поскорее восстановиться», — цитирует Буянову РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова с дегенеративным стенозом шейного отдела позвоночника. Вскоре спортсменку прооперировали.

Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

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